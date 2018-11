Marbach

Erst seit kurzem steht an der Freizeitanlage „Galgen“ ein Gedenkstein mit einer Informationstafel – gut sichtbar direkt am Wegesrand platziert. Hier können sich Wanderer, Spaziergänger und Besucher der beliebten Freizeitanlage mit Spielplatz und Feuerstelle darüber informieren, was sich hier früher zugetragen hat – und dass der Ort dieser Begebenheit seinen Namen verdankt.