Marbach - Ende August konnte Evgenia Mendi auf 25 Beschäftigungsjahre bei der Stadt Marbach zurückblicken. Nach Stationen im Ahorn-Kindergarten und im Südstern-Kindergarten ist die Jubilarin seit März 2003 als Erzieherin im Kindergarten Pusteblume in der Kernerstraße tätig.

Bürgermeister Jan Trost dankte Evgenia Mendi im Rahmen einer Ehrung für ihre langjährige, vorbildliche und engagierte Zusammenarbeit und brachte zum Ausdruck, wie wertvoll es sei, gerade heute, bei dem angespannten Arbeitsmarkt, erfahrene Erzieherinnen in den städtischen Einrichtungen beschäftigen zu können.

„Sie sorgen mit Ihrem Einsatz für ein ausgezeichnet funktionierendes Erziehungs- und Betreuungskonzept, was den Kindern und auch den Eltern zu Gute kommt“, so der Bürgermeister. Nicht zuletzt sei die lange Betriebszugehörigkeit auch ein Indiz für ein gutes Betriebsklima bei der Stadt, was ihn sehr freue.

Evgenia Mendi zeigte sich verwundert, wie rasend schnell die Zeit bei der Stadt Marbach vergangen sei, und bedankte sich im Gegenzug für die Unterstützung der Stadt in all den Jahren.

Zum Abschluss verband Jan Trost mit seinem Dank den Wunsch, auf eine auch weiterhin gute und hoffentlich noch langjährige Zusammenarbeit.