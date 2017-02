Sportkreis Ludwigsburg Präsident Matthias Müller zieht positives Fazit

„Wieder ist ein Jahr vergangen, welches uns viele positive, aber auch negative Er-eignisse gebracht hat. Sportliche Höhepunkte wechselten sich mit Niederlagen oder Enttäuschungen ab. Im Rückblick auf das Sportjahr 2016 zeigt sich aber schnell, dass der Sportkreis Ludwigsburg zurecht der Leistungssportkreis in den Bereichen Spitzensport, Breiten- und Gesundheitssport und im Jugendbereich in Baden-Württemberg ist und dies auch in Zukunft sein wird.“, sagte Müller.

In seinem Rückblick ging Müller auf die Highlights ein – so wurde Ende Februar beim Sportkreis-Jugendtag in Remseck-Hochdorf ein Wechsel an der Spitze der Sportkreisjugend Ludwigsburg vollzogen. Kay Bäumges (Wiernsheim) wurde zum neuen Sportkreisjugendleiter gewählt und trat somit die Nachfolge von Matthias Beyer (Sersheim) an.