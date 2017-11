Madrid - Die spanische Staatsanwaltschaft hat die Festnahme des nach Belgien ausgereisten katalanischen Ex-Regionalpräsidenten Puigdemont beantragt. Im offiziellen Antrag wird die Ausstellung eines Europäischen Such- und Haftbefehls auch gegen die vier Ex-Minister der abgesetzten katalanischen Regierung gefordert. Sie halten sich den Erkenntnissen zufolge in Brüssel auf und hatten eine Vorladung der Justiz missachtet, das berichteten Medien unter Berufung auf Justizssprecher in Madrid.