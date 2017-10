Madrid - Der spanische Ministerrat ist zu Beratungen über Zwangsmaßnahmen zur Beendigung der Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien zusammengekommen. Die Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy will konkrete Schritte beschließen. Kataloniens Regionalpräsident Carles Puigdemont hatte die ultimativ gestellte Forderung zurückgewiesen, die Pläne für einen eigenen Staat zu stoppen und in der Region die Rechtmäßigkeit wiederherzustellen. Rajoy sagte am Freitag, die Maßnahmen seien mit zwei der drei stärksten Parteien der Opposition abgesprochen worden.