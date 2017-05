Madrid - Real Madrid und Juventus Turin bestreiten das Champions League-Finale am 3. Juni. Real reichte am Abend eine 1:2-Niederlage gegen Atlético Madrid für den Finaleinzug. Denn das Halbfinal-Hinspiel hatte Real 3:0 gewonnen. Für Real Madrid traf kurz vor Ende der ersten Halbzeit Isco. Vorher hatten die Tore Saúl Ñíguez und Antoine Griezmann Atlético noch Hoffnung gemacht. Das Endspiel findet in Cardiff in Wales statt. Juventus Turin hatte sich gegen AS Monaco durchgesetzt.