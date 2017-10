Madrid - Die Tage der separatistischen Regierung Kataloniens scheinen gezählt. Der spanische Regierungschef Mariano Rajoy kündigte die Absetzung des katalanischen Ministerpräsidenten Carles Puigdemont und aller Kabinettsmitglieder an. Mit dieser und weiteren Zwangsmaßnahmen will Madrid den Bestrebungen der Region zur Loslösung von Spanien ein Ende setzen. Der Countdown läuft: Nach der Billigung durch den Senat am Freitag sollen die Vorkehrungen umgesetzt werden. Innerhalb von sechs Monaten soll es in Katalonien Neuwahlen geben. Puigdemont wies am späten Abend die Maßnahmen als "Putsch" zurück.