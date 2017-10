Barcelona - Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hat überraschend eine angekündigte Erklärung zur Krise in Katalonien abgesagt. Es war erwartet worden, dass er dabei Neuwahlen ausrufen würde. Auch ein Termin war in allen Medien schon genannt worden: der 20. Dezember. Warum Puigdemont plötzlich wieder kehrt machte, ist unklar. Puigdemont hatte sich die ganze Nacht bis in die frühen Morgenstunden mit Vertrauten seines Regierungsbündnisses beraten. Danach war verlautet, er tendiere zu Neuwahlen.