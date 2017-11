Barcelona - Hunderttausende katalanische Unabhängigkeitsbefürworter haben in Barcelona die Freilassung von acht separatistischen Politikern gefordert. Diese waren nach dem Unabhängigkeitsbeschluss des Regionalparlaments von der Justiz vorgeladen und Anfang November in Untersuchungshaft genommen worden. Viele Teilnehmer trugen am Abend Schilder mit der Aufschrift "Freiheit für die politischen Gefangenen" oder schwenkten die "Estelada", die Flagge der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung.