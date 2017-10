Barcelona - Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hat ausweichend auf die Frage der spanischen Regierung geantwortet, ob er die Unabhängigkeit seiner Region erklärt hat oder nicht. In seiner verwirrenden Rede letzte Woche war das nicht klar geworden. Puigdemont ruft Madrid in einem Brief an Ministerpräsident Mariano Rajoy erneut zu einem Dialog auf. In den nächsten zwei Monaten sei es sein Hauptziel, Rajoy zum Dialog aufzufordern, schreibt Puigdemont. An den Verhandlungen sollten "internationale, spanische und katalanische Persönlichkeiten" teilnehmen, heißt es.