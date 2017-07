Sommerferienprogramm Zur Bewegung motiviert

Auch in diesem Jahr gab es einen Laufzettel für alle elf Stationen. Wer fertig war, der durfte sich seine Lieblingsstation noch einmal vornehmen. Mit dabei waren eine Slagline, eine Torwand und Ringe für Turner. Bei einer etwas anspruchsvolleren Übung konnten sich die Kinder in einem Handstandüberschlag versuchen. Natürlich mit Matte und Hilfestellung um Verletzungen vorzubeugen. „Wir versuchen, die Kinder zur Bewegung zu motivieren“, sagt Vogel. „Das ist gar nicht so einfach. Es gibt auch immer mehr unsportliche Kinder.“

Dabei geht es beim SKV gar nicht um Leistung. „Es ist bei unseren Kindersportprogrammen nicht wichtig, wer der schnellste, oder stärkste ist. Vielmehr lernen die Kinder hier die Basis sportlicher Betätigung“, erklärt Vogel das Konzept. Dazu gehören eben Koordination und Körperbeherrschung, aber auch das sportliche Miteinander und die gegenseitige Hilfe. „Die Kinder müssen ab einem gewissen Alter bei unseren wöchentlichen Kursen dann selbst auf- und abbauen. Sie lernen so, wie man zusammenarbeitet und sich gegenseitig hilft. Das ist uns wichtig.“ Spaß hatten die Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren allemal. „Manch einer bleibt dann doch hängen und kommt in unsere Kurse. Und wenn jemand ein besonderes Talent zeigt, empfehlen wir ihm natürlich an die Abteilungen weiter.“