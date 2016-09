Benningen -

In Benningen ist es gute Tradition, dass der Bürgermeister einen Programmpunkt im Rahmen des jährlichen Sommerferienprogramms mit den Kindern unternimmt. Im 17. Jahr führte nun die Reise nach Heilbronn zur Experimenta.

An der S-Bahn trafen sich 14 neugierige Kinder, die nach der Fahrt mit S-Bahn und Regionalexpress und einem kurzen Fußweg auf der Neckarinsel in Heilbronn vor dem Gebäude der Experimenta landeten.

Nach einer kurzen Einführung verteilten sich die Kinder auf den vier Stockwerken der Experimenta, wo es in unterschiedlichen Themenbereichen sehr viel zu bestaunen gibt. Viele Sachen wurden selbst ausprobiert. Viele Experimente konnte man auch nur gemeinsam bewältigen. So zum Beispiel das ferngesteuerte Auto, in dem vier Personen einzeln den Vorwärtsgang, den Rückwärtsgang und die jeweilige Lenkung vorwärts und rückwärts bedienen und so das Auto auf einer Route steuern mussten. Besondere Begeisterung rief auch das videoüberwachte Sofa hervor, bei dem die Bilder aus zwei Sofas zusammenkopiert wurden.

Viele Kinder nutzten auch die Möglichkeit, einen eigenen Zeitungsartikel herzustellen und auszudrucken. Wiederum andere testeten den Bürgermeister und die beiden begleitenden Praktikanten Gina Schwalbe und Marco Benzinger, die bei den entsprechenden Stationen ebenfalls tüftelten. Anhand seiner Eintrittskarte konnte man an verschiedenen Stationen auch seine Ergebnisse abspeichern.

Viel zu schnell gingen die zweieinhalb Stunden innerhalb der Experimenta zu Ende. Auf der Rückfahrt wurde im Zug zunächst einmal gevespert, ehe man mit vielen interessanten Eindrücken und Erfahrungen nach Benningen zurückkehrte.