Erdmannhausen

Zum zweiten Mal in Folge war der TTV Erdmannhausen beim Sommerferienprogramm der Gemeinde Erdmannhausen mit dabei. „Kleiner Ball, großer Sport“ – unter diesem Motto lernten drei Mädchen und acht Jungs im Alter von acht bis elf Jahren die schnellste Rückschlagsportart der Welt kennen. Während der zweitägigen Veranstaltung in der Erdmannhäuser Schulturnhalle hatten die Kinder sichtlich Spaß am Spiel und nahmen viele neue Eindrücke mit nach Hause.

Dieses Jahr konnten die Teilnehmer an gleich vier Stationen die verschiedenen Facetten des Tischtennissport erleben. Im ersten Abschnitt waren Ballgefühl und Beweglichkeit gefragt. TTV-Nachwuchstrainerin Sabrina Stickel zeigte den interessierten Kids zum einen eine Balanceübung mit Schläger und Ball und zum anderen immer anspruchsvoller werdende Hüpffolgen durch mehrere am Boden liegende Reifen. Anfangs flog der Ball zwar des Öfteren noch Richtung Boden und auch der eine oder andere Reifen wurde verpasst, doch mit der Zeit hatten die Kinder den Dreh raus.

An der zweiten Station stand die Zielgenauigkeit im Fokus. Dafür wurden am Ende eines Tisches fünf Zielscheiben aus Holz montiert, die ein wenig an Biathlon erinnerten und bei genügend starken Treffern nach hinten klappten. Der Jubel unter den Mädchen und Jungs war jedes Mal groß, wenn nach mehreren erfolglosen Versuchen eine Scheibe nach hinten fiel.

Im dritten Abschnitt hatten die Teilnehmer die Wahl zwischen verschieden großen Tischen und dazu passenden Schlägern. Die Mini-Variante war dabei so klein, dass man nur im Sitzen spielen konnten. Vor allem die ungewohnte Kürze sorgte dafür, dass die weiße Kugel ein ums anderen Mal einen Tick zu lang gespielt wurde. Für richtig große Begeisterung sorgte die vierte Station, der Ballroboter. Die Kids waren sehr davon fasziniert, wie schnell und präzise die Maschine die Bälle über den Tisch feuerte und hoch motiviert, diese dann auch zurück zu spielen. Zum Erstaunen von Übungsleiterin Susanna Kubelj und Coach Michael Ruddat lernten die Jungs und Mädchen sehr schnell, wie man den Schläger hinhalten muss, um die Bälle auf die andere Plattenseite oder zumindest in das Fangnetz zu lenken.

Nach all den sportlichen Anstrengungen konnten die Kinder die von TTV-Köchin Sabine Stickel und ihrer Tochter Ramona Stickel zubereiteten Hamburger genießen und so wieder zu Kräften kommen. Der Erdmannhäuser Jugendleiter Michael Ruddat zog ein durch und durch positives Fazit der Veranstaltung: „Die Kids waren ungemein interessiert und lernfreudig. Da macht es gleich doppelt so viel Spaß. Ich denke, dass wir einiges von der Faszination, die unsere Sportart ausmacht, vermitteln konnten.“ -