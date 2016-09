Oberstenfeld - Gernot Gruber, der Backnanger Landtagsabgeordnete der SPD, hatte geladen. Und so nutzte der Ortsverein die Gelegenheit und fuhr im Rahmen des Oberstenfelder Kinder-Ferienprojekts (OKiFEPro) mit elf politisch interessierten Jugendlichen im Alter zwischen zehn und 17 Jahren nach Stuttgart.Die Delegation, geleitet vom SPD-Ortsvorsitzenden Rolf Lutz, seiner Ehefrau Romy Sowa-Lutz und dem Ortsvereinskassier Markus Beckmann, wurde von Frau Krause vom Besucherdienst des Landtages in Empfang genommen. Diese erklärte der Gruppe dann auch anschaulich und unter kräftiger Mithilfe der jungen Besucher die Schritte von den Wahlen bis zur Zusammensetzung des Landesparlamentes. Im Plenarsaal ließ sie die Jugendlichen die politischen Abläufe selbst nachspielen, indem sie in die Rolle der Abgeordneten schlüpfen, Fraktionen bilden und ihre Landtagspräsidentin und ihren Ministerpräsidenten wählen durften.

Anschließend konnten die Besucher Gernot Gruber (MdL) mit ihren Fragen löchern. Er erzählte ihnen von der täglichen Arbeit eines Abgeordneten und einem vollgepackten Tagesablauf mit Plenardebatten, Ausschüssen und dem Engagement im Wahlkreis.

Durch den Fußgänger-Verbindungstunnel unter der B 14 ging es dann ins nahe Abgeordnetenhaus, wo für die Besucher bereits ein paar Party-Pizzen zum Verzehr bereit standen. Nachdem der größte Hunger gestillt war, wurde der Tischkicker auf dem Flur entdeckt und bis zur Rückfahrt nach Oberstenfeld in Beschlag genommen. So blieb der Gruppe nur noch Gernot Gruber und Frau Krause ein herzliches Dankeschön zu sagen für diesen schönen und informativen Tag im Stuttgarter Landtag.