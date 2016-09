Steinheim -

Wer kennt die quadratische Schokolade, die in Waldenbuch hergestellt wird nicht?! Grund genug, dem Werk einen Besuch abzustatten und hinter die Kulissen zu blicken. Im dortigen Verkaufsraum gibt es immer wieder neue Sorten. Eine wissenswerte Ausstellung rund um die Herstellung der Schokolade erwartet den Besucher ebenso wie ein Film über die Arbeitsschritte bis zur Auslieferung . Denn in die Produktionshallen selbst dürfen die Gäste nicht hinein. Aber Kinder von sieben bis zwölf Jahren können sich in der Schokoladenwerkstatt ihre eigene individuelle Schokoladensorte zusammenstellen.

Im Steinheimer Ferienprogramm hatte der SPD-Ortsverein Steinheim zu diesem Ausflug eingeladen. 28 Kinder konnten Monika Schneider und Elisabeth Zweigle bei hochsommerlichen Temperaturen begrüßen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln gelangten wir nach knapp zwei Stunden zum Spielplatz beim Teilort Glashütte.

Der Platz bot Möglichkeiten zur Bewegung und zum Vespern der Fleischkäswecken, die Erika und Kurt Geiger mit dem Auto dorthin gebracht hatten. Dann führte uns eine Wanderung durch den Ort Waldenbuch zur Firma Ritter Sport. Innerlich gekühlt mit einem Eis und äußerlich mit erfrischendem Brunnenwasser vom Marktplatz ließ sich der Weg recht gut bewältigen. Bis zum Werkstatt-Termin hatten die Kinder noch Zeit, sich ausgiebig in dem Museum umzusehen und einzukaufen. Dann wurde in zwei Gruppen hinter verschlossenen Türen die eigene Schokolade kreiert. Erst am Schluss durften die Betreuer hinzukommen. Stolz ließen uns die Kinder ihren Abbruch probieren, während sie ihre Tafeln in Kühltaschen verstauten. Dann mussten wir aber im Eilschritt den Rückweg antreten Mit guter Stimmung kamen wir nach diesem spannenden Ausflug in Steinheim an.