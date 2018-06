SKV Oberstenfeld Eine schöne Kahnfahrt, kleine Aale und gutes Essen in Rheinhausen

Oberstenfeld

Abfahrt an der Sporthalle war am 9. Juni um 7 Uhr, und unsere Reise führte uns über die Autobahn Karlsruhe – Baden-Baden nach Rust. Gleich nach der Frühstückspause chauffierte uns der Bus nach Rheinhausen. Dort wurden wir zur Kahnfahrt schon von den Brüdern Maurer und Sohn erwartet und in drei Stechkähnen ins 1600 Hektar große Naturschutzgebiet gebracht. Ein Paradies aus Wald und glasklarem, fischreichem Gewässer, Baumriesen mit Lianen und vielen Schmetterlingsarten. Wir hatten Glück, es zeigten sich uns einige Besonderheiten wie der Eisvogel, die Breitschwanzlibelle und der Azur. Die kleinen Aale, die sich in den von den Fischern ausgelegten Reusen befanden, wurden wieder in die Freiheit entlassen, was uns sehr recht war.