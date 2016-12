Skiclub Rio Winzerhausen Trotz der fehlenden Optik perfekte Pisten

Die gute Laune konnte das jedoch nicht bremsen und so fuhren wir am Freitagnachmittag mit Kunos Bus Richtung Galtür. Die Stauphasen und Blockabfertigung am Arlbergtunnel überbrückten wir mit Gesang und Snacks, so dass keine Langeweile aufkam.

Nachdem die Zimmer im Birkhahn bezogen wurden, gab es noch den ein oder anderen Schlummertrunk an der Bar. Die Wettervorhersage war gut, gespannt waren wir auf die Pisten.

Am Samstag bestätigte sich dann die Wettervorhersage und tatsächlich gab es blauen Himmel und Sonne. Die Pisten sahen gut aus, links und rechts davon gab es jedoch nichts von der weißen Pracht.

Trotz der fehlenden Optik präsentierten sich die Pisten in hervorragendem Zustand. Griffig, aber nicht eisig. So kam natürlich bei diesem Wetter ein breites Grinsen in alle Gesichter, weil es auch keineswegs überfüllt war.

Gleich wurden auch die Pisten der neu erbauten Breitspitzbahn getestet und für gut befunden.

Nach dem ein oder anderen Einkehrschwung beim Adi fuhren wir bis zum Nachmittag bei den tollen Bedingungen, da die Pisten immer noch hervorragend waren. Der Skitag endete mit einem hervorragenden Vier-Gänge-Menü im Birkhahn. Der Sonntag bescherte uns ein paar Wolken zum blauen Himmel und wir waren auch schon wieder kurz nach dem Frühstück auf der Piste. Es war noch weniger auf den Pisten los als am Samstag und so hatten wir manchen Hang für uns allein.

Unfallfrei hatten die Teilnehmer vom Skiclub Rio Winzerhausen zwei tolle Tage in Galtür. Nachmittags wurde der Bus wieder beladen und es ging sicher und diesmal ohne Stau nach Hause.