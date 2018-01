Skiclub Rio Winzerhausen Im Brixental gibt es weiße Pracht im Überfluss

Am nächsten Morgen sah das Wetter besser aus, als es vorausgesagt worden war. So hatten wir es nach einem guten Frühstück eilig, auf die Piste zu kommen. Der Vormittag war toll, am Mittag setzten starker Schneefall und Wind ein. In Hochbrixen gab es sogar ein Gewitter. Der Nachmittag auf Skiern fiel auf Grund des Wetters etwas kürzer aus.

Am Abend gab es wieder ein tolles Menü im Jugendgästehaus mit Kaiserschmarrn als Hauptgericht. Anschließend spielten wir noch Montagsmaler (am Mittwoch) als Abendunterhaltung.

Am nächsten Tag schneite es ergiebig weiter, aber der heftige Wind war vorbei. So konnten wir alle bei perfektem Neuschnee unsere Tiefschneetechnik verbessern. Als Highlight an diesem Abend gab es nach einer Kürbissuppe und Salat ein perfekt zubereitetes Steak.

Über Nacht hörte es auf zu schneien. Einige Wolkenfelder zogen noch durch, aber oben im Skigebiet herrschten tolle Bedingungen bei Sonnenschein. Alle kosteten den letzten Skitag noch einmal aus.

So ging eine tolle Skiausfahrt zu Ende, und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr. Bilder sowie weitere Berichte gibt es unter www.skiclub-rio.de.