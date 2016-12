Skiclub Benningen Ein Genuss ohne Muskelkater

Am Freitag startete der Bus zum Test-ski-Opening mit 19 motivierten Teilnehmern in Benningen zuerst nach Ditzingen, um die Gruppe der Top Ski Ditzingen einzuladen. Dann ging es nach Denkendorf, wo die dritte Gruppe dazugestoßen ist. Dort wurden auch die Testski, Helme und Brillen (übrigens kostenlos) für alle Teilnehmer in den Bus verladen.

Nun konnte endgültig mit etwa 60 erwartungsvollen Skifahrern gestartet werden. Die gute Stimmung konnte trotz eines seltenen Phänomens in Form eines Riesenstaus auf der A8 nicht getrübt werden.

Spät erreichten wir das Hotel in Langenfeld/Ötztal mit sehr guter Küche und Wellnessbereich, das schon jahrelang als Anlaufstation genutzt wird.

Trotz nicht optimaler Wetterbedingungen konnten die zwei Skifahrtage von sämtlichen Teilnehmern in vollen Zügen genossen werden.

Glücklicherweise lief alles ohne Verletzungen oder sonstige Einschränkungen ab. Unerwähnt soll auch nicht bleiben, dass eine Skibetreuung für Alpin und Snowboard kostenlos angeboten wurde.

Nach einer zügigen Rückfahrt am Sonntagnachmittag kam die Schlussgruppe um 22.30 Uhr müde, aber mit schönen Erinnerungen und bestimmt – dank Skigymnastik – ohne Muskelkater zu Hause an. Vielen Dank an alle Teilnehmer und Organisatoren für diesen gelungenen Saisonauftakt.