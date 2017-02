Benningen - Es war wieder einmal so weit: Am Dienstag, 24. Januar, hatte Manfred Bürkle die ehrenvolle Aufgabe, Urkunden zu überreichen und durch einen besonderen Abend zu führen, denn das Training zum deutschen Sportabzeichen wurde in der letzten Saison zum 30. Mal durchgeführt. Seit 30 Jahren läuft dieses Projekt sehr erfolgreich und im Jubiläumsjahr gab es wieder 50 Teilnehmer, davon 14 Jugendliche, die alle ihr Ziel erreichten.