Benningen

Unser Alfred Vordermaier, ein Benninger Urgestein, feiert im September seinen 90. Geburtstag. 1958 gründete er mit drei weiteren Kameraden den Ski-Club und setzte damit in Benningen ein Signal. In über drei Jahrzehnten hat er den Verein mit ganzem Herzen und dem sehr großen Engagement mitgeprägt. Vom Start weg war er 22 Jahre als Kassier für die Finanzen verantwortlich.

Auch als Skiübungsleiter hat er viele Menschen mit Freude an den weißen Sport herangeführt. Schon sehr früh schlug sein Herz für Skitouren im Hochgebirge und er machte eine Ausbildung zum Hochtourenführer beim Deutschen Skiverband. Er war einer der wenigen in Schwaben mit dieser abgeschlossenen Prüfung in Fels und Eis. Über zwei Jahrzehnte führte er Touren im im gesamten Alpenraum. Ein Höhepunkt als Tourenführer war seine zehntägige Alpenüberquerung auf eigener Route vom Allgäu bis nach Südtirol im Jahre 1985.

Ihm zu Ehren nannten anschließend seine begeisterten Teilnehmer diese Tour „Alfred-Vordermaier-Route“. Stets war er bereit, unter Einsatz seiner Persönlichkeit Verantwortung zu übernehmen.

Alfred Vordermaier war sich bewusst, dass ein Verein nicht nur allein vom Beitrag seiner Mitglieder lebt, sondern vielmehr von der Bereitschaft jedes Einzelnen durch Einsatz und Mitarbeit. Hierbei war er mit seiner persönlichen Einsatzfreude und dem stetigen Engagement ein Vorbild. Als er sich 1989 aus der aktiven Vereinsarbeit zurückzog wurde er für seine Leistungen zum Ehrenmitglied ernannt.

Auch bei der vereinseigenen Band „Los Krawallos“ hörte man ihn mit seinem „Ziehörgele“ bis noch vor Kurzem. So darf er an seinem 90. Geburtstag mit Stolz auf seine erfolgreiche Arbeit und seinen SCB zurückblicken. Der wünscht ihm herzlich noch viele schöne und gesunde Jahre.