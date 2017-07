Ski-Club Benningen Radlertage auf der Schwäbischen Alb stecken voller Erlebnisse

Pünktlich um 13 Uhr am Sonntag begrüßte Radlerchef Manfred Bürkle die Radler zur Eröffnungstour. Beim Blick zum Himmel musste man einfach etwas mutig sein, um in die Pedale zu treten. Im Gestütsgasthof Marbach waren wir zu Kaffee und Kuchen angemeldet. Die Frage: „Where are the horses?“ stellte sich uns nicht. Petrus muss ein Radler sein und die SCBler mögen: Von dieser Stunde an wurde das Wetter immer besser, und es folgten sonnige Tage. Auf unterschiedlichen Touren waren vier Gruppen an den folgenden zwei Tagen unterwegs. Ein Burgenerlebnis ist das Tal der Großen Lauter, eines der schönsten Täler auf der Schwäbischen Alb. Wiesen und Felsen säumen den Radweg von der Quelle bis zur Mündung in die Donau.

Weitere Höhepunkte: Drei Tälertour– Lauter-Donau-Zwiefalter Ach; die schönsten Flusslandschaften Donau-Schmiech- Heutal mit rasanter Abfahrt zur Lauter. Stellte sich unerwartet eine Rampe vor die Radler, ließen sich fast alle von einem Elektromotor unter die Beine greifen. Auch die Rennradler kamen auf verkehrsarmen Straßen voll auf ihre Kosten. Das Münster in Zwiefalten wurde von allen besucht – die Baukunst des Barocks beeindruckte.