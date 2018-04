Ab 15.30 Uhr trudelten dann die ersten Skihasen wieder am Bus ein und wurden mit Kaffee und leckerem Hefezopf begrüßt. Als die Gruppe wieder komplett war, ging es gemeinsam zum Après-Ski in die Edelweißbar, eine wunderschöne Kulisse mit nachgebautem Almhüttendorf und fetziger Musik. Die letzte Polonaise führte uns um 18.30 Uhr raus aus der Bar und direkt hinein in unseren Bus. Denn dank unserem tollen Busfahrer Jürgen, der den Bus direkt vor die Hütte gefahren hatte, musste keiner nach dem Après-Ski noch allzu lange kriechen. Die Heimfahrt war dann auch weiterhin fröhlich und gegen 22 Uhr kamen alle wieder gesund und munter in Benningen an. Alles in allem wieder mal ein super Skitag bei bestem Wetter und jeder Menge Spaß!