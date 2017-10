Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagabend gegen 21.25 Uhr auf der Kreisstraße 1669 zwischen Affalterbach und Hochdorf gekommen. Auf der Höhe des Marbacher Stadtteils Siegelhausen kam ein 20-Jähriger mit seinem Kleinwagen in einer lang gezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dabei wurde ein Leitpfosten aus der Verankerung gerissen, das Auto überschlug sich mehrfach und kam erst in einem angrenzenden Rübenacker auf den Rädern zum Stillstand.