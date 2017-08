SGV Murr Zwei unvergessliche Tage für den Nachwuchs

Trainiert wurden bei perfekten äußeren Bedingungen diesmal die Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2004 und jünger. An abwechslungsreichen Stationen verbesserten sie ihren Umgang mit dem Ball, durften auch mal etwas ausprobieren und hatten zudem natürlich jede Menge Spaß. Abgerundet wurde das Jugendcamp wieder durch die gemeinsamen Mahlzeiten.

Der Dank für das leckere Essen gilt hierbei den sechs fleißigen Damen des Küchenteams! Dem Organisationsteam gehörten in bewährter Weise Jürgen Schlimgen, Benjamin Fischle, Uwe Mäule und Marcus Ziegler an. Ihnen gebührt ebenso der Dank wie den vielen Trainern, die sich ein ganzes Wochenende lang in den Dienst des SGV-Nachwuchses gestellt und so den Kids zwei unvergessliche Tage bereitet haben. Und last but not least natürlich den Sponsoren, die das Camp erneut auf tolle Weise unterstützt haben. Gemeinsam können wir nun also der zehnten Auflage des Jugendcamps entgegenfiebern. Auch dann wird sicherlich der ein oder andere Aktive oder A-, B- oder C-Jugendliche wieder als Betreuer fungieren – nachdem man einst selbst Teilnehmer des Jugendcamps gewesen ist.