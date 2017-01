Sersheim - Die Flamme einer Wachskerze hatte am Sonntag gegen 19.10 Uhr den Weihnachtsbaum in einem Wohnhaus in Sersheim in Brand gesetzt. Eine 75-jährige Hausbewohnerin befand sich alleine im Gebäude. Sie wollte das Feuer zunächst selbst löschen. Der Baum stand jedoch nach kurzer Zeit in Flammen. Die Frau konnte sich ins Freie retten. Das Feuer griff vom Wohnhaus in den angrenzenden Verkaufsraum einer Gärtnerei über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, das Haus ist aber nicht mehr bewohnbar. Es waren insgesamt 15 Fahrzeuge und 74 Mann der umliegenden Wehren, zwei Fahrzeuge vom Rettungsdienst sowie zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizei im Einsatz. Die Frau erlitt eine leichte Rauchvergiftung und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 250 000 Euro.