Den Haag - Nach seiner Verurteilung zu 20 Jahren Haft beim UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag hat sich ein Angeklagter allem Anschein nach vor laufenden Kameras vergiftet. Der 72-Jährige Slobodan Praljak hatte nach seiner Verurteilung protestiert und eine Flüssigkeit getrunken, seiner Verteidigerin zufolge handelte es sich um Gift. Was der Mann genau eingenommen hat und wie das Fläschchen in den Gerichtssaal kommen konnte, ist unklar. Im Bosnienkrieges war Praljak Militärchef der bosnischen Kroaten gewesen.