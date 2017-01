Dakar - Im Machtkampf um die Präsidentschaft in Gambia haben westafrikanische Truppen zur Unterstützung des neugewählten Staatschefs Adama Barrow aus dem benachbarten Senegal eingegriffen. Die Soldaten drangen am Abend nach Angaben der afrikanischen Agentur Apanews in Richtung der Hauptstadt Banjul vor. Sie wollen dort den abgewählten Präsidenten Yahya Jammeh zur Aufgabe zwingen.