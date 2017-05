Zürich - Ein Blitzschlag hat in Zürich in der Schweiz einen heftigen Stromausfall ausgelöst. Wie die Nachrichtenagentur SDA berichtete, war das gesamte Stadtgebiet betroffen. Zeitweise konnten die Straßenbahnen nicht fahren. Im Hauptbahnhof gingen zwischenzeitlich die Lichter aus. Das Zürcher Elektrizitätswerk wollte die Störung noch in der Nacht beheben. Nicht betroffen war der Eisenbahnverkehr. Fahrgästen wurde daher empfohlen, nach Möglichkeit auf S-Bahnen ausweichen.