Schaffhausen - Das Fluchtauto des Kettensägenangreifers von Schaffhausen ist sichergestellt worden. Von dem Mann selbst fehlt noch jede Spur. Er war am Vormittag in der Stadt an der Grenze zu Baden-Württemberg mit einer Kettensäge in ein Versicherungsbüro gestürmt und hatte Mitarbeiter angegriffen. Zwei Menschen wurden schwer, drei leicht verletzt. Es handelt sich nicht um einen Terrorangriff, betonte die Polizei, die einen Verdächtigen identifiziert hat. Es wurde ein Fahndungsfoto veröffentlicht.