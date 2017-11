London - Streit ums liebe Geld: Tennis-Legende Boris Becker will neu durchstarten. Er sehe seine aktuelle Situation als große Chance, mit seiner Vergangenheit aufzuräumen - das sei er seiner Familie schuldig, sagte Becker der "Neuen Zürcher Zeitung". Der Wahl-Londoner steckt mitten in einem Insolvenzverfahren. Er sei aber weder vermögenslos noch pleite. Eine englische Privatbank habe Forderungen in Höhe von etwa 3,5 Millionen Euro plus Zinsen, sagte Becker. Er sieht seine Zukunft aber sehr zuversichtlich, so habe er auf seinem "Schreibtisch viele neue Werbeverträge liegen".