Manchester - Im Gedenken an die Anschlags-Opfer von Manchester haben Spieler und Trainer des Fußball-Clubs Manchester United während ihres Abschlusstrainings vor dem Europa-League-Finale gegen Ajax Amsterdam eine Schweigeminute eingelegt. Die für den Abend in der Endspiel-Stadt Stockholm angesetzte Pressekonferenz mit Man-United-Trainer José Mourinho und zwei Spielern sagte der Verein ab. Jeder bei Manchester United sei von den schrecklichen Ereignissen der letzten Nacht in der Manchester Arena tief erschüttert, heißt es in einer Mitteilung des Clubs.