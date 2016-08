Steinheim - Schnell war die Ausfahrt ausgebucht, als zum dritten Mal beim Schwäbischen Albverein Steinheim das Thema „Wandern und Theater“ auf dem Programm stand. War es die letzten Tage noch recht kühl und unbeständig, schien bereits bei der Abfahrt die Sonne und es wurde sehr angenehm warm.

Wie immer gab es vor dem Theaterbesuch eine kleine Wanderung: Diesmal führte die zweistündige Rundwanderung durch das Naturschutzgebiet „Auenwälder und Feuchtwiesen“ zwischen Rastatt und Ötigheim. Ein angenehmer Weg durch ein landschaftlich schönes und interessantes Gebiet. Nun folgte der Höhepunkt des Tages, die Vorstellung des Musicals „Kiss me, Kate“ auf der größten Freilichtbühne Deutschlands in Ötigheim. Vor ausverkauftem Haus wurde den Teilnehmern das erfolgreichste Musical aller Zeiten präsentiert. Die gut und teils witzig in Szene gesetzte freche Geschichte mit kessen Tanznummern, stimmgewaltigen Darstellerinnen und Darstellern und einem geduldigen Esel begeisterte die ganze Publikum und die Schauspieler wurden mit einem tosenden Applaus belohnt. Dieser rundum gelungene Tag mit seiner guten Stimmung und den schönen Erlebnissen bei der Wanderung und auf der Bühne wird ganz sicher allen in guter Erinnerung bleiben.