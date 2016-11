Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Steinheim Landschaftspflege am Fohlenberg

Beilstein

Am zweitletzten Samstag im Oktober fanden sich eine Handvoll Albvereinler ein, um die Landschaft am Fohlenberg zu pflegen. Zur Unterstützung kamen fünf Mitglieder der Beilsteiner Pfadfinder und ein Mitarbeiter des Bauhofs dazu. Gemeinsam arbeiteten sie daran, den in diesem Jahr üppigen Bewuchs vor dem Waldrand am Fohlenberg in Beilstein zu beseitigen. Mit drei Freischneidern wurde kräftig gemäht und der Bewuchs entfernt. Mit Rechen und Gabeln wurde das Mähgut zusammengetragen und aufgehäuft. Einzelne Steine trugen die Helfer auf den bereits vorhandenen Haufen und vergrößerten ihn. Dadurch entsteht ein ideales Biotop für Eidechsen und alle anderen Tiere, die Wärme lieben.