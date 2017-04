Schwäbischer Albverein Beilstein Barfußpfad wird für neue die Saison vorbereitet

In diesem Jahr war die Witterung noch nicht so weit fortgeschritten, dass das Gras gemäht werden müsste. Es gab dennoch genug zu tun. Zunächst wurden die alten Felder wieder neu bestückt. Die Korken hatten bei einem Helfer überwintert und wurden zusätzlich durch frische aufgefüllt. Alle Einwohner des Bottwartals sind herzlich dazu aufgerufen ihre alten Wein- und Sektkorken direkt beim Pfad in das Feld zu schütten. Es kann noch einige Korken aufnehmen. Die anderen 18 Felder wurden mit verschiedenen Materialien bestückt. In ihnen befinden sich Tannenzweige, Blähton, Walderde, Sand und Holzhackschnitzel. Die Ritzen und Fugen mussten vom Gras befreit werden. Auch die umliegenden Büsche wurden reduziert. Etwas Müll, wie zum Beispiel Papierstücke und Ähnliches, wurde eingesammelt.

Nun ist der Pfad wieder wie er sein sollte: Ein Barfußerlebnisort mit Wohlfühlgarantie. Sie sind herzlich eingeladen ihn zu besuchen, kräftig zu treten und ab und zu ein paar Korken dort zu lassen.