Bei einer Feierstunde am Abend wurde an die Gründung der Ortsgruppe am 13. Oktober 1893 durch den damaligen Bürgermeister Härtner mit vier Mitgliedern erinnert (heute sind es 120 ), ebenso an die Wiederbelebung der Ortsgruppe nach dem Krieg durch den damaligen Bürgermeister Rohn und an die 1980er-Jahre mit ihren ausgedehnten Wanderausfahrten auch ins benachbarte Ausland. Mit Mundartvorträgen und Wanderliedern klang der Abend aus.