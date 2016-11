Schule an der Linde Schüler begeistern Publikum mit Martinsspiel

Wir gaben der Stadt Großbottwar Bescheid, wir informierten die Mitteilungsblätter und Zeitungen per E-Mail, wir schrieben der Feuerwehr sowie der Polizei in Großbottwar einen Brief, damit sie die Straße absperren und den ganzen Umzug begleiten. Außerdem riefen wir bei den zwei Altersheimen an und fragten, ob wir auch dort das Martinsspiel spielen dürfen. Die Landfrauen fragten wir, ob sie wieder den Punsch machen könnten. Wir kopierten Plakate und verteilten sie an Kindergärten, Schulen und in Läden. Wir teilten die Leser- und Spielerrollen ein. Und wir backten jede Menge Martinsgänse. Ungefähr vier Wochen brauchten wir für die Vorbereitungen.

Vor den Herbstferien hatten wir dann die erste Probe. Wir probten, bis uns die Köpfe weh taten, aber es lohnte sich! Unsere Klassen eins bis sechs spielten, und die älteren Schüler aus Klasse sieben bis neun lasen die Texte vor.

Am Freitag, 11. November, waren wir alle sehr aufgeregt. Vormittags besuchten wir die Altersheime Kleeblatt und ASB in Großbottwar, spielten den Bewohnern und Altenpflegern das Martinsspiel vor und sangen bekannte Lieder. Jeder Schüler der Schule an der Linde sang mit, sogar die Bewohner des Seniorenheims.

Danach verteilten wir selbst gebackene Martinsgänse. Die Spieler und Leser bekamen nach dem Spiel sehr viel Lob von den Lehrern und den Betreuern. Es hat uns Spaß gemacht, den alten Leuten eine Freude zu bereiten. Am Nachmittag spielten wir dann in der katholischen Kirche die Mantelteilung von Sankt Martin vor. Die Kirche war ganz voll. Der Grundschulchor sang auch mit. Die Bläserklasse machte am Ende Musik in der Kirche und wir sangen dazu, die Musik gefiel uns gut. Auch den Zuschauern gefiel es.

Leider mussten wir den Umzug zur Schule wegen des Regens absagen.

Ein großes Danke an alle Spender für die Aktion Martinusmantel. Es kamen insgesamt 300 Euro zusammen. Danke auch an Frau Feil mit ihren Helferinnen, dem Grundschulchor, an Herrn Heim mit der Bläserklasse und an alle weiteren Musiker – toll, dass ihr uns wieder so super unterstützt habt!