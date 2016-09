Affalterbach

Am Samstag-Nachmittag, 3. September, fand auf der Schießanlage des Sportschützenvereins Besigheim unter der Leitung von Bezirkssportleiter Holger Bäßler (Affalterbach) und Bezirksoberschützenmeisterin Ursula Volz (Affalterbach) das diesjährige Bezirks-Altersschießen für die Senioren des Schützenbezirks Unterland statt, an dem die älteren Jahrgänge ab dem 60. Lebensjahr teilnehmen können.

Sinn und Zweck des Schießens ist es, sich unter gewissen Erleichterungen auch im Alter innerhalb der einzelnen Disziplinen zu messen. Daneben ist dieses Schießen immer auch ein freundschaftliches Treffen der Senioren aus den verschiedenen Vereinen des Bezirks, die sich sonst selten sehen. Für Viele ein wichtiger Grund, dorthin zu gehen.

Die Teilnehmer werden in drei Klassen eingeteilt: Altersklasse I: 60 bis 66 Jahre, Altersklasse II: 67 bis 72 Jahre und Altersklasse III: 73 Jahre und älter. Bei 41 Teilnehmern dieses Jahr wurden durch Mehrfach-Starter insgesamt 71 Starts verzeichnet. Es waren jeweils 20 Schuss in den Disziplinen Luftgewehr 10 Meter, Kleinkalibergewehr 50 Meter, Kleinkalibergewehr 100 Meter, Luftpistole 10 Meter und Sportpistole Kleinkaliber 25 Meter (nur Präzision), jeweils aufgelegt, abzugeben.

Erfreulicherweise wurden hohe, zum Teil sehr hohe Ergebnisse erzielt, wobei sogar drei Mal das Maximum von 200 Ringen erreicht worden ist. Dies hat auch Marion Knoch von unseren Schützenfreunden aus Illingen in der Altersklasse III mit dem Luftgewehr geschafft, wobei sie auch bei KK 100 Meter und bei KK 50 Meter jeweils Erste geworden ist. Der zweite 200er ging an Helga-Angelika Meyle vom SSV Mundelsheim mit dem Luftgewehr in der Altersklasse I und der dritte 200er an Wilhelm Rust vom SSV Neckarwestheim in der Altersklasse III mit der Luftpistole.

Von den Affalterbacher Schützen, die alle in der Altersklasse III schossen, erreichte Roland Combosch mit dem Luftgewehr mit 195 Ringen und mit der Luftpistole mit 179 Ringen jeweils einen dritten Platz, Erich Bertele als der insgesamt älteste Teilnehmer kam mit dem Luftgewehr und 188 Ringen auf den neunten Rang, während Ursel Anders keinen guten Tag erwischte und mit 184 Ringen den zwölften Platz mit dem Luftgewehr erreichte.

Erwähnenswert ist noch, dass dieses Jahr die jeweils Erstplatzierten anstelle der bisher üblichen Medaillen ein sehr hübsch gestaltetes Erinnerungsgeschenk erhielten, das wie ein Bild auf einer Staffelei aussah und auf dem „1. Sieger“ geschrieben war. Eine nette Idee außerhalb der bisher üblichen Gepflogenheiten.

Weitere Informationen gibt es bei Holger Bäßler (Presse und Öffentlichkeitsarbeit) unter den Telefonnummern 0 71 44/8 86 91 09 (privat) und 01 76/ 84 55 59 58 oder per Mail unter pressewart@svaffalterbach.de.