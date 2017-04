Schützenkreis Backnang Einige Schlüsselpositionen bleiben unbesetzt

Nach dem Totengedenken und einem Grußwort des Aspacher Bürgermeisters Hans-Jörg Weinbrenner kamen einige geladene Gäste aus der Politik in jeweils kurzen Ansprachen zu Wort. Zentrales Thema der Vertreter einiger im Landtag vertretener Parteien war hierbei unter anderem die anstehende Änderung des Waffenrechts.

In seinem anschließenden Jahresbericht lobte Michael Malcher die sportlichen Erfolge der Schützen und der Kreisvereine. Ferner beklagte Malcher weiterhin die personelle Ausstattung im Kreisschützenmeisteramt, wo einige Schlüsselpositionen nach wie vor unbesetzt blieben. Das Amt wurde zwar durch Helmut Kurz (SV Rielingshausen) in der neu geschaffenen Position des Beisitzers, sowie durch Rosi Bruss (SGi Lauteral) als kommissarische Schriftführerin verstärkt. Jedoch konnte weder die Position des vor zwei Jahren ausgeschiedenen Kreissportleiters, noch die für die seit letztem Jahr ausgeschiedenen Kreisjugendleiterin – trotz intensiver Bemühungen – bisher neu besetzt werden. Malcher kündigte an, dass eine weitere Kreismeisterschaft erstmalig nicht stattfinden könne, sollte bis dahin kein neuer Sportleiter gefunden werden. Dies hätte unter anderem zur Folge, dass die Schützen auch nicht an Bezirks-, Landes- oder Deutschen Meisterschaften teilnehmen können. Bei den anstehenden Wahlen wählte die Delegiertenversammlung Dietmar Fauser (SV Rielingshausen) zum Zweiten Kreissportleiter. Günter Klein (SV Rielingshausen) wurde zum Ersatzkassenprüfer neu gewählt. Die musikalische Umrahmung der gut besuchten und gelungenen Veranstaltung übernahm der Musikverein Rietenau. Für das leibliche Wohl und die Bewirtung sorgte der SV Rielingshausen als diesjähriger ausrichtender Verein.