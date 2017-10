Hamburg - Ein zwei Jahre altes Mädchen ist in Hamburg vermutlich von seinem Vater getötet worden. Der Mann ist nach Angaben der Polizei noch auf der Flucht. Das Kind war am Abend in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Neugraben-Fischbek gefunden worden. Die Zweijährige soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Schnittverletzungen im Bereich des Halses erlitten haben. Die Mutter stand nach dem Fund ihres toten Kindes unter Schock und war in ärztlicher Behandlung. Die Familie stammt nach Angaben der Polizei aus Pakistan.