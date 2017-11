Kiel - In der Schlussphase der Jamaika-Sondierungen in Berlin ist die Zuversicht des schleswig-holsteinischen Umweltministers und Grünen-Unterhändlers Robert Habeck gesunken. Vor einer Woche habe er die Erfolgschance noch bei 80 Prozent gesehen, sagte Habeck in Kiel. Jetzt sehe er bestenfalls noch eine Fifty-Fifty-Chance. Habeck nimmt für die Grünen an den Sondierungsgesprächen teil. "Wir sind bei weitem nicht so weit, wie wir hätten sein können", sagte Habeck. Einige Dinge seien falsch gelaufen. "Es sind noch immer verkeilte Themen da. Alles ist lösbar in der Sache selbst."