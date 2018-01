Schießen/Affalterbach Abstieg: Beim SV Affalterbach endet eine Ära

Beim SV Affalterbach endet mit dem zweiten Abstieg in Folge eine Ära. 20 Jahre hat der Verein in der Bundesliga bestritten, war Gründungsmitglied dieser Spielklasse. Drei Jahre war der Verein zudem Zweitligist. Ab Herbst tritt er nun in der Württembergliga an. „Das ist natürlich schade, aber wir müssen das akzeptieren“, meint Boettig. Er würde das Team nun gerne so aufstellen, dass ein Wiederaufstieg möglich ist. „Da müssen der Verein und die Vorstandschaft aber dahinterstehen. Möchte man hingegen nur noch auf Bezirksebene spielen, bin ich nicht mehr dabei“, stellt Knut Boettig klar. Noch unklar ist zum Beispiel die Frage, ob der SVA auch in der Württembergliga auf Ausländer setzt. „Ich werde in den nächsten Wochen mit ihnen sprechen, ob sie sich das vorstellen können. Sie müssen natürlich auch bereit dazu sein“, so Knut Boettig. Helfen würde das allemal, denn ein direkter Wiederaufstieg wird nach Einschätzung des SVA-Trainers alles andere als ein Selbstläufer. „Der Leistungsunterschied zur zweiten Liga ist nicht so groß. Da gibt es gute Mannschaften, auch wenn manchen Spielern noch die Erfahrung fehlt. Man kann da nicht nur kommen und wollen.“