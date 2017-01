SAV OG Steinheim Vom Scharnhauser Park bis nach Denkendorf

Auf zahlreiche Teilnehmer freuen sich die Wanderführerinnen Marion Knapp, Telefon 0 71 44 / 2 21 21 und Sigrid Reutter, 0 71 44 / 2 90 35. Treffpunkt ist am Sonntag, 5. Februar, pünktlich um 8.20 Uhr am Bahnhöfle in Steinheim. In Fahrgemeinschaften gelangen wir zum Bahnhof Marbach. Abfahrt mit der S-Bahn um 8.55 Uhr nach Stuttgart und dort Weiterfahrt mit der U7 zur Haltestelle Scharnhauser Park. Mittagseinkehr in Denkendorf. Rückfahrt um 16.30 Uhr geplant. Wanderschuhe, Rucksack mit Vesper und Getränken nach eigenem Bedarf. SAV-Mitglieder sind über den Verein unfallversichert, Gäste, wie immer herzlich willkommen, nehmen auf eigenes Risiko teil.