München - Der FC Bayern München hat die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga erobert. Der deutsche Rekordmeister von Trainer Jupp Heynckes setzte sich im Topspiel mit 2:0 gegen RB Leipzig durch und feierte am 10. Spieltag den siebten Saisonsieg. Bereits am Mittwoch hatte RB in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit 4:5 im Elfmeterschießen gegen die Bayern verloren.