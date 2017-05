Karlsruhe - Die Bundesanwaltschaft hat zwei mutmaßliche Mitglieder der islamistischen Terrorvereinigung Al-Nusra-Front in Berlin und Sachsen-Anhalt festnehmen lassen. Außerdem wurden die Wohnungen der beiden Syrer durchsucht, teilte die Karlsruher Behörde mit. Der 30-Jährige und der 23-Jährige sollen sich 2012 in Syrien einer Kampfeinheit der Terrorgruppe angeschlossen haben. Der 30-Jährige soll unter anderem im Frühjahr 2013 einen Scharfschützen des syrischen Regimes die Kehle durchgeschnitten haben. Mitte 2013 schloss er sich der Terrormiliz IS an.