Saarbrücken - Nach dem Brand in einem fünfstöckigen Wohnhaus in Saarbrücken versucht die Polizei herauszufinden, wie es zu dem Unglück mit vier Toten kommen konnte. Das Gebäude bleibe mindestens bis zum Mittag gesperrt, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht. Experten wollten in dem Haus weitere Spuren sichern, bevor die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren dürften. Viele verbrachten die Nacht bei Verwandten und Freunden. Die Stadt hatte laut Feuerwehr auch eigene Wohnungen als Unterkünfte bereitgestellt. Nach wie vor ungeklärt war die Identität von zwei der Toten.