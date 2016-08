Marbach-Rielingshausen

Eine Woche voller Action und Tennis bot das „Sommercamp“ des RTC Marbach unter der bewährten Leitung von Trainer Dirk Massing. Für 24 Kinder und Jugendliche gab es ein abwechslungsreiches Programm von Tennistechnik, Ausdauerschulung, gemeinsamen Spielen und vor allem viel Spaß. Ideenreiche Spielformen, die Dirk und seine beiden Helfer Ivor und Jan auf die jeweiligen Altersklassen abstimmten, begeisterten die Spielerinnen und Spieler jeden Tag aufs Neue. Leckeres Essen, das mit Unterstützung der Eltern zubereitet wurde, schmeckte den Kindern vortrefflich.

Neben dem Abschlussturnier am Freitag und der anschließenden Preisverteilung war das „12 Jungs gegen 12 Mädchen Kleinfeld-Battle” das Highlight. Ein Spiel, das alle Altersstufen verbindet und Tennistechnik, Geschicklichkeit und Übersicht erfordert. Dabei musste bei einem Fehler erst der jeweilige Schläger weggelegt werden – man selbst durfte aber weiter mitspielen. Als nur noch ein Schläger pro Gruppe zur Verfügung stand, musste bei jedem weiteren Fehler das jeweilige Kind ausscheiden. Am Ende standen sich hier die zwei ältesten Mädels und die zwei ältesten Jungs gegenüber. Den „Nachteil“ eines Kinderschlägers konnten die Jungs nicht wettmachen, so dass die Mädels nach dem letzten Punkt jubeln durften.