Rielingshausen Zwei Einbrüche am Wochenende im Stadtteil

Die Beamten können aber zumindest den Tatzeitraum eingrenzen. Demnach müssen die Langfinger zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, zugeschlagen haben. Vermutlich verschafften sich die Täter zunächst Zugang zu der Tierarztpraxis. Um ins Innere zu gelangen, betraten sie den angrenzenden Pferdestall und hebelten dann eine Metalltür auf, über die sie die Räumlichkeiten des Veterinärs betraten. Anschließend durchsuchten die Unbekannten das Gebäude und stießen hierbei auf einen mit der Wand verbundenen Tresor. Diesen rissen sie aus seiner Verankerung und entwendeten ihn. Auf einem angrenzenden Acker brachen die Täter den Safe auf und stahlen das enthaltene Bargeld sowie den medizinischen Golddraht, der dort ebenfalls aufbewahrt war. Der Eigentümer bemerkte am Sonntag gegen 7.30 Uhr, dass Diebe bei ihm ihr Unwesen getrieben haben. Die Praxis wurde nicht zum ersten Mal zur Zielscheibe von Einbrechern. Im vergangenen Jahr im Sommer hätten sich dort auch schon Langfinger zu schaffen gemacht, berichtet Yvonne Schächtele. Genauso im Dezember 2015. „Wir gehen aber Stand jetzt davon aus, dass es nicht dieselben Täter waren“,sagt Yvonne Schächtele. Auszuschließen sei das jedoch auch nicht, solange die Verantwortlichen nicht gefasst und damit Spuren abgeglichen werden konnten.

So oder so: Nach dem neuerlichen Einbruch am Wochenende in die Tierarztpraxis zogen die Unbekannten weiter in die Häldenstraße und stiegen dort in einen Betrieb ein. Indem sie ein Fenster im Erdgeschoss und ein weiteres im Obergeschoss aufhebelten, gelang es ihnen, die Büroräume der Firma zu betreten. Sie durchsuchten beide Stockwerk. Vermutlich in Ermangelung von Wertgegenständen ließen die Einbrecher aber lediglich einen Six-Pack Bier mitgehen, teilt die Polizei mit. Hinweise zu den beiden Vorfällen nimmt das Revier in Marbach unter Telefon 0 71 44 / 90 00 entgegen.