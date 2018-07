Rielingshausen/Trial Über Stock und Stein durchs Schotterwerk

Insgesamt 15 Läufe zur baden-württembergischen Meisterschaft gibt es über die Saison verteilt. „In Rielingshausen richten wir jetzt Nummer 13 und 14 aus. Es geht also schon in die entscheidende Phase. Daher wird der Kurs jetzt auch schwerer gebaut. Zumal im August die Deutschen Meisterschaften anstehen“, sagt Steffen Neumann, Vorstand des MSC Marbach. Sein Sohn Sascha, der in der höchsten Klasse der Deutschen Meisterschaft mitfährt, ist hier nicht mehr am Start. Er fährt zeitgleich bei der Trial-Weltmeisterschaft in Belgien. Sascha Neumann wurde dieses Jahr vom Deutschen Motorsportbund für die WM nominiert und wird im September beim Trial der Nationen mit dem deutschen Team in der höchsten Klasse an den Start gehen. Er hat im Schotterwerk Klöpfer das Motorradfahren gelernt und trainiert dort noch immer regelmäßig.