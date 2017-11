Rielingshausen Steinbruchbetreiber schickt auf den letzten Drücker ein Schreiben los

Was Schäden an Gebäuden angehe, so habe man seit dem Jahr 2000 zwölf Beweissicherungsverfahren an Gebäuden im Ort durchführen lassen. „Von den Bewohnern der Gebäude wurden seitdem keine Forderungen an uns herangetragen“, heißt es weiter. Weder aktuell noch in der Vergangenheit seien in Rielingshausen Schäden an Gebäuden festgestellt worden, die nachweislich auf die Rohstoffgewinnung des Unternehmens zurückzuführen seien. Nach den Vorwürfen bei dem Infoabend am 23. Oktober hätten Gutachter auch das evangelische Gemeindehaus und zwei Privathäuser untersucht. „Der Gutachter stellt in einer ersten Stellungnahme eindeutig bauliche Mängel als Ursache für die Schäden fest.“

Was das Thema Vorbrecher angehe, so sei im Rahmen der Genehmigung für die Erweiterung 2001 in den Plänen ein möglicher Standort für die zukünftige Verlegung des Vorbrechers skizziert. Die Erweiterung sei jedoch nicht mit besagter Verlegung verknüpft gewesen. Denn dafür brauche es ein Genehmigungsverfahren mit Baugenehmigung. Die Genehmigung liege seit Februar 2017 vor und man strebe jetzt eine Verlegung an, wodurch die Emissionen durch Lärm und Staub deutlich reduziert würden. Man setze auf ein gutes Miteinander und eine offene transparente Kommunikation. „Wir wissen um die Sensibilität des Themas und wollen zu einer Versachlichung des Themas beitragen. Wir sind ein Teil von Rielingshausen, ein Teil von Marbach und bringen uns auf vielfältige Weise direkt und indirekt ins Gemeindeleben ein“, wirbt Klöpfer abschließend.